Николаева Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николаева Анастасия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.09.1902

Дочь: Зайдман Вера Александровна

Отец ребёнка: Николаев Александр Иванович?

г.Москва
Крещена в храме Горгия Победоносца в Грузинах. Проживала с родителями на момент крещения в 1902 г. по адресу ул. Пресня в доме Митрофанова (д.5?), напротив Зоопарка, на углу между улицами Пресня и Кон... Показать все
Смерть
Неизвестно
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