Николаева Анастасия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.09.1902
Дочь: Зайдман Вера Александровна
Отец ребёнка: Николаев Александр Иванович?
г.Москва
Крещена в храме Горгия Победоносца в Грузинах. Проживала с родителями на момент крещения в 1902 г. по адресу ул. Пресня в доме Митрофанова (д.5?), напротив Зоопарка, на углу между улицами Пресня и Кон... Показать все
Смерть
Неизвестно