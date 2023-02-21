Seibel Jacob — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Seibel Jacob

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Место рождения

Belowesch

Дата рождения

1810

Дата смерти

1817

Пол

Мужской

Отец

1790 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Seibel Konrad

Мать: не указана

Belowesch
Смерть
1817
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