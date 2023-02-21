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Seibel Jacob
Seibel Jacob
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Место рождения
Belowesch
Дата рождения
1810
Дата смерти
1817
Пол
Мужской
Отец
Seibel Konrad
1790 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец:
Seibel Konrad
Мать: не указана
Belowesch
Смерть
1817
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