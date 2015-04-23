Калачев Виктор Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калачев Виктор Анатольевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.12.1942

Дата смерти

23.04.2015

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1942

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.05.1972

Сын: Калачев Сергей Викторович

Мать ребёнка: Калачева Нина Михайловна

Чапаево, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
23.04.2015
Кириково, Пировский муниципальный район, Красноярский край
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