Калачев Виктор Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.12.1942
Дата смерти23.04.2015
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1942
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.05.1972
Сын: Калачев Сергей Викторович
Мать ребёнка: Калачева Нина Михайловна
Чапаево, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
23.04.2015
Кириково, Пировский муниципальный район, Красноярский край