Васса Петрова
Место рождениядер. Большое Кишнево Теренинская волость Богородский уезд Московская губерния
Дата рождения1717
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1717
Отец: не указан
Мать: не указана
дер. Большое Кишнево Теренинская волость Богородский уезд Московская губерния
Рождение ребёнка
1734
Сын: Егор Захаров
Отец ребёнка: Захар Фролов
Рождение ребёнка
1741
Сын: Егор Захаров
Отец ребёнка: Захар Фролов
Рождение ребёнка
1752
Сын: Иван Захаров
Отец ребёнка: Захар Фролов
Рождение ребёнка
1754
Сын: Еремей Захаров
Отец ребёнка: Захар Фролов
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Прасковья Захарова
Отец ребёнка: Захар Фролов
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Дарья Захарова
Отец ребёнка: Захар Фролов
Смерть
Неизвестно