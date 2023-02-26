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Васса Петрова

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Место рождения

дер. Большое Кишнево Теренинская волость Богородский уезд Московская губерния

Дата рождения

1717

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: не указан

Мать: не указана

дер. Большое Кишнево Теренинская волость Богородский уезд Московская губерния
Рождение ребёнка
1734

Сын: Егор Захаров

Отец ребёнка: Захар Фролов

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1741

Сын: Егор Захаров

Отец ребёнка: Захар Фролов

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1752

Сын: Иван Захаров

Отец ребёнка: Захар Фролов

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1754

Сын: Еремей Захаров

Отец ребёнка: Захар Фролов

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Прасковья Захарова

Отец ребёнка: Захар Фролов

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Дарья Захарова

Отец ребёнка: Захар Фролов

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Смерть
Неизвестно
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