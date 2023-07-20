Соловьева Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьева Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1962

Дата смерти

2012

Пол

Женский

Отец

1926 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
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Место
Комментарий
Рождение
1962

Отец: Соловьев Аркадий Александрович

Мать: не указана

Смерть
2012