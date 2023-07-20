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Соловьева Елена
Соловьева Елена
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1962
Дата смерти
2012
Пол
Женский
Отец
Соловьев Аркадий Александрович
1926 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1962
Отец:
Соловьев Аркадий Александрович
Мать: не указана
Смерть
2012
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