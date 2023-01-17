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Капченко Иван Захарович
Капченко Иван Захарович
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Место рождения
Вологда
, город Вологда, Вологодская область
Дата рождения
1863
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Капченко Захар Дмитриевич
1832 г.р.
Мать
Капченко Варвара Яковлевна
Дети
Не указаны
Добавил:
СЗ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец:
Капченко Захар Дмитриевич
Мать:
Капченко Варвара Яковлевна
Вологда
, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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