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Капченко Иван Захарович

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Капченко Захар Дмитриевич

Мать: Капченко Варвара Яковлевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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