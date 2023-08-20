Чукашова (Тулякова) Антонина Николаевна
Место рожденияРязанская область, Шиловский район, д. Заполье
Дата рождения20.07.1948
ПолЖенский
Отец
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1948
Отец: Туляков Николай Ильич
Мать: скрыто настройками приватности
Рязанская область, Шиловский район, д. Заполье
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чукашов Владимир Александрович