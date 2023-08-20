Чукашова (Тулякова) Антонина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чукашова (Тулякова) Антонина Николаевна

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Место рождения

Рязанская область, Шиловский район, д. Заполье

Дата рождения

20.07.1948

Пол

Женский

Отец

1912 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1948

Отец: Туляков Николай Ильич

Мать: скрыто настройками приватности

Рязанская область, Шиловский район, д. Заполье
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чукашов Владимир Александрович

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