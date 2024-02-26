Лучников Сергей Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лучников Сергей Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.07.1902

Дата смерти

Около 12.08.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1902

Отец: Лучников Павел Алексеевич

Мать: Лучникова Ираида Александровна

Бракосочетание
27.01.1928

Жена: Лучникова Галина Александровна

Рождение ребёнка
10.12.1928

Дочь: Эмилия Сергеевна

Мать ребёнка: Лучникова Галина Александровна

Рождение ребёнка
23.08.1931

Сын: Лучников Владимир Сергеевич

Мать ребёнка: Лучникова Галина Александровна

Рождение ребёнка
18.07.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лучникова Галина Александровна

Саратов, Саратовская область, Россия
Смерть
Около 12.08.1942
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Ефимцево, Россия
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