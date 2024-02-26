Лучников Сергей Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.07.1902
Дата смертиОколо 12.08.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1902
Бракосочетание
27.01.1928
Рождение ребёнка
10.12.1928
Дочь: Эмилия Сергеевна
Мать ребёнка: Лучникова Галина Александровна
Рождение ребёнка
23.08.1931
Сын: Лучников Владимир Сергеевич
Мать ребёнка: Лучникова Галина Александровна
Рождение ребёнка
18.07.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лучникова Галина Александровна
Саратов, Саратовская область, Россия
Смерть
Около 12.08.1942
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Ефимцево, Россия