Тюльпанов Михаил Амосов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1813
Дата смерти02.10.1873 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813
Отец: Тюльпанов Амос Иванов
Рождение ребёнка
26.08.1841 ст.
Сын: Тюльпанов Александр Михайлович
Мать ребёнка: Тюльпанова Параскева Николаевна
Рождение ребёнка
01.07.1855 ст.
Сын: Тюльпанов Афанасий Михайлович
Мать ребёнка: Тюльпанова Параскева Николаевна
Рождение ребёнка
17.05.1857 ст.
Дочь: Тюльпанова Аленксандра Михайлова
Мать ребёнка: Тюльпанова Параскева Николаевна
ГАВО, ф.1067,оп.1,д,181 МК Городищской церкви за 1853-1865 г.г. л. 105 - о рождении/крещении
Рождение ребёнка
01.07.1860 ст.
Сын: Тюльпанов Василий Михайлович
Мать ребёнка: Тюльпанова Параскева Николаевна
ГАВО , ф. 1067, оп.1, д.181, МК Горордищской церкви за 1856-1865 г.г. л. 187 - о рождении/крещении
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тюльпанова Серафима Михайлова
Мать ребёнка: Тюльпанова Параскева Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
дьячок
Место жительства
Неизвестно
Череповецкий уезд Новгородской губ.
Смерть
02.10.1873 ст.
Череповецкий уезд Новгородской губ.
Причина смерти: от горячки