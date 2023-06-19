Торопченова (Цыбина) Марфа Федотова
Место рождения
Дата рождения20.07.1745
Дата смерти26.04.1806
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1745
Отец: Цыбин Федот Михайлов
Мать: Цыбина Ирина Анисимова
Бракосочетание
06.11.1765
Рождение ребёнка
16.11.1768
Сын: Торопченов Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Торопченов Григорий Миронов
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Елена Григорьевна
Отец ребёнка: Торопченов Григорий Миронов
Рождение ребёнка
1772
Сын: Торопченов Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Торопченов Григорий Миронов
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Руделева Пелагея Григорьевна
Отец ребёнка: Торопченов Григорий Миронов
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Торопченов Григорий Миронов
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Смерть
26.04.1806