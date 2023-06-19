Торопченова (Цыбина) Марфа Федотова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Торопченова (Цыбина) Марфа Федотова

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

20.07.1745

Дата смерти

26.04.1806

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1745

Отец: Цыбин Федот Михайлов

Мать: Цыбина Ирина Анисимова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
06.11.1765

Муж: Торопченов Григорий Миронов

Рождение ребёнка
16.11.1768

Сын: Торопченов Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Торопченов Григорий Миронов

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Елена Григорьевна

Отец ребёнка: Торопченов Григорий Миронов

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1772

Сын: Торопченов Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Торопченов Григорий Миронов

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Руделева Пелагея Григорьевна

Отец ребёнка: Торопченов Григорий Миронов

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Торопченов Григорий Миронов

Ржев, город Ржев, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
26.04.1806
Ржев, город Ржев, Тверская область