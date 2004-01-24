Шолом Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.08.1937
Дата смерти24.01.2004
ПолМужской
Отец
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Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1937
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Титаева Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Степанова Раиса Ивановна
Смерть
24.01.2004