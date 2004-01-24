Шолом Николай Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шолом Николай Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.08.1937

Дата смерти

24.01.2004

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1915 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

OO
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1937

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Титаева Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Степанова Раиса Ивановна

Смерть
24.01.2004
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