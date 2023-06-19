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Борзов Иаким Фролов

Место рождения

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

Около 1671

Дата смерти

После 1705

Пол

Мужской

Отец

По 1641 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1671

Отец: Борзов Фрол Васильев

Мать: ?

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Место жительства
1677
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | РГАДА 1209-1-11457 Переписная книга Рузского уезда 1677 года | <p> Normal 0 false fal... Показать все
Место жительства
1705
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | РГАДА ф. 1209 оп.1 д.11458 | Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE ... Показать все
Смерть
После 1705
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)