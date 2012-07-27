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Матвиенко Матвей Александрович
Матвиенко Матвей Александрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
27.07.2012
Пол
Мужской
Отец
Матвиенко Александр Анатольевич
1976 г.р.
Мать
Матвиенко (Овдина) Светлана Валентиновна
1978 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
+Ш
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.2012
Отец:
Матвиенко Александр Анатольевич
Мать:
Матвиенко Светлана Валентиновна
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