Коломоец Александр Андреевич (Ануфреевич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коломоец Александр Андреевич (Ануфреевич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Коломоец Андрей (Ануфрий)

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ком Надежда Александровна

Мать ребёнка: Коломоец Антонина (Оня)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коломоец Петр Александрович

Мать ребёнка: Коломоец Антонина (Оня)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коломоец Николай Александрович

Мать ребёнка: Коломоец Антонина (Оня)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коломоец Виктор Александрович

Мать ребёнка: Коломоец Антонина (Оня)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коломоец Александр Александрович

Мать ребёнка: Коломоец Антонина (Оня)