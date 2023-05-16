Коломоец Александр Андреевич (Ануфреевич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Коломоец Андрей (Ануфрий)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ком Надежда Александровна
Мать ребёнка: Коломоец Антонина (Оня)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коломоец Петр Александрович
Мать ребёнка: Коломоец Антонина (Оня)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коломоец Николай Александрович
Мать ребёнка: Коломоец Антонина (Оня)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коломоец Виктор Александрович
Мать ребёнка: Коломоец Антонина (Оня)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коломоец Александр Александрович
Мать ребёнка: Коломоец Антонина (Оня)