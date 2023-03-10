Стольников (Неизвестно) Васса Елисеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.?.?
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.01.1905
Сын: Стольников Сергей Евсеевич
Отец ребёнка: Стольников Евсей Прокофьевич
МК п.Январцевский, 1905
Рождение ребёнка
19.?.?
Сын: Стольников Евсей Евсеевич
Отец ребёнка: Стольников Евсей Прокофьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Смерть
Неизвестно