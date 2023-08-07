Алгазина (Дорохина) Анисья Андреевна
Место рожденияТобольская губерния Тарский уезд Седельниковская волость с.Седельниково
Дата рожденияОколо 1872
Дата смерти17.02.1912
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1872
Тобольская губерния Тарский уезд Седельниковская волость с.Седельниково
Рождение ребёнка
Около 1889
Отец ребёнка: Алгазин Демид Автомович
Андреевка, Седельниковский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1898
Отец ребёнка: Алгазин Демид Автомович
Тобольская губерния, Тарский уезд, Седельниковская волость, деревня Андреевка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Подопригора Прасковья Демидовна
Отец ребёнка: Алгазин Демид Автомович
Смерть
17.02.1912
Тобольская губерния Тарский уезд Седельниковская волость д.Андреевка