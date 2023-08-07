Алгазина (Дорохина) Анисья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алгазина (Дорохина) Анисья Андреевна

Место рождения

Тобольская губерния Тарский уезд Седельниковская волость с.Седельниково

Дата рождения

Около 1872

Дата смерти

17.02.1912

Пол

Женский

Добавил:

НА
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1872

Отец: Дорохин Андрей Корнилович

Мать: Дорохина Василиса Андреевна

Тобольская губерния Тарский уезд Седельниковская волость с.Седельниково
Рождение ребёнка
Около 1889

Сын: Алгазин Иван Демидович

Отец ребёнка: Алгазин Демид Автомович

Андреевка, Седельниковский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Алгазин Михаил Демидович

Отец ребёнка: Алгазин Демид Автомович

Тобольская губерния, Тарский уезд, Седельниковская волость, деревня Андреевка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Подопригора Прасковья Демидовна

Отец ребёнка: Алгазин Демид Автомович

Смерть
17.02.1912
Тобольская губерния Тарский уезд Седельниковская волость д.Андреевка
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