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Владимир
Владимир
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Афанасий
Мать
Не указана
Дети
Галина
Добавил:
АД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Афанасий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь:
Галина
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно
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