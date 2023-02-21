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Ртищев Иван Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.08.1900 ст.

Дочь: Ртищева Мария Ивановна

Мать ребёнка: Ртищева Татьяна Тимофеевна

Запись о рождении и крещении сделана в городе Борисоглебске Тамбовской губернии.
Рождение ребёнка
23.08.1900 ст.

Дочь: Ртищева Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Ртищева Татьяна Тимофеевна

Запись о рождении и крещении сделана в городе Борисоглебске Тамбовской губернии.
Место жительства
1900
Крестьянин села Маково города Раненбурга Рязанской губернии (так в документе).
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ртищева Татьяна Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
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