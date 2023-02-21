Ртищев Иван Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.08.1900 ст.
Дочь: Ртищева Мария Ивановна
Мать ребёнка: Ртищева Татьяна Тимофеевна
Запись о рождении и крещении сделана в городе Борисоглебске Тамбовской губернии.
Рождение ребёнка
23.08.1900 ст.
Дочь: Ртищева Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Ртищева Татьяна Тимофеевна
Запись о рождении и крещении сделана в городе Борисоглебске Тамбовской губернии.
Место жительства
1900
Крестьянин села Маково города Раненбурга Рязанской губернии (так в документе).
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно