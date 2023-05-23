Котова (Пикина) Елена Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котова (Пикина) Елена Юрьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.12.1982

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1982

Отец: Пикин Юрий Владимирович

Мать: Пикина Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
10.06.2003

Дочь: Свиридова Дарья Денисовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
12.12.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Котов Дмитрий Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Котов Дмитрий Александрович