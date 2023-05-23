Котова (Пикина) Елена Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.12.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1982
Отец: Пикин Юрий Владимирович
Мать: Пикина Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
10.06.2003
Дочь: Свиридова Дарья Денисовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
12.12.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Котов Дмитрий Александрович
Бракосочетание
Неизвестно