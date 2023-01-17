Мосин Сергей Иванович
Место рождения
Дата рождения1849
Дата смерти1902
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1867 по 1875
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1875 по 1894
Тула, город Тула, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Место жительства
Неизвестно
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Смерть
1902