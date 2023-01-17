Мосин Сергей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мосин Сергей Иванович

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Место рождения

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1849

Дата смерти

1902

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Место жительства
С 1867 по 1875
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1875 по 1894
Тула, город Тула, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Сестрорецк, Сестрорецкая волость, Санкт-Петербургский уезд
Место жительства
Неизвестно
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Место жительства
Неизвестно
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Смерть
1902
Сестрорецк, Сестрорецкая волость, Санкт-Петербургский уезд
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