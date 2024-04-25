Штурмина (Смирнова) Надежда Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.08.1914
Дата смерти20.01.1981
ПолЖенский
Отец
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1914
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Штурмина) Нина Аркадьевна
Отец ребёнка: Штурмин Аркадий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Штурмин Владимир Аркадьевич
Отец ребёнка: Штурмин Аркадий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Штурмин Аркадий
Смерть
20.01.1981