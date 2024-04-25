Штурмина (Смирнова) Надежда Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШтурмина (Смирнова) Надежда Алексеевна

Штурмина (Смирнова) Надежда Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.1914

Дата смерти

20.01.1981

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1914

Отец: Смирнов Алексей Федорович

Мать: Смирнова Анна Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Штурмина) Нина Аркадьевна

Отец ребёнка: Штурмин Аркадий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Штурмин Владимир Аркадьевич

Отец ребёнка: Штурмин Аркадий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Штурмин Аркадий

Смерть
20.01.1981

Мы используем куки для улучшения работы сайта.