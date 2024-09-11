Собянин Федор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коданева (Собянина) Саяна Федоровна
Мать ребёнка: Собянина (Лызлова) Анастасия Диевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Собянина (Лызлова) Анастасия Диевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.04.1958
Дочь: Фалькова (Собянина) Анна Федоровна
Мать ребёнка: Собянина (Лызлова) Анастасия Диевна
Смерть
Неизвестно