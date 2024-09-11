Собянин Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Собянин Федор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коданева (Собянина) Саяна Федоровна

Мать ребёнка: Собянина (Лызлова) Анастасия Диевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Собянин Юрий Федорович

Мать ребёнка: Собянина (Лызлова) Анастасия Диевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Собянина (Лызлова) Анастасия Диевна

Рождение ребёнка
16.04.1958

Дочь: Фалькова (Собянина) Анна Федоровна

Мать ребёнка: Собянина (Лызлова) Анастасия Диевна

Смерть
Неизвестно

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