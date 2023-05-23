Игнатьева Наталья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1910
Сын: Игнатьев Владимир Алексевич
Отец ребёнка: Игнатьев Алексей Асекритович
Dmitrievka, Pervomaysky District, Yaroslavl Oblast, Russia
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Зоя Алексеевна
Отец ребёнка: Игнатьев Алексей Асекритович
Работа или профессия
Неизвестно