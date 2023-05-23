Игнатьева Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игнатьева Наталья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Сын: Игнатьев Владимир Алексевич

Отец ребёнка: Игнатьев Алексей Асекритович

Dmitrievka, Pervomaysky District, Yaroslavl Oblast, Russia
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Зоя Алексеевна

Отец ребёнка: Игнатьев Алексей Асекритович

Работа или профессия
Неизвестно