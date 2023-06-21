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Парфёнова Елена Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1923

Пол

Женский

Добавил:

АЁ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Парфёнов Дмитрий Федотьевич

Мать: Таскаева Парасковья Алексеевна