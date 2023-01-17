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Антоненко Павел Андреевич

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Место рождения

Лукомье, Полтавська область

Дата рождения

Около 1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866

Отец: Антоненко Андрей Фёдорович

Мать: Антоненко Фёкла

Лукомье, Полтавська область
Рождение ребёнка
28.09.1901

Сын: Антоненко Андрей Павлович

Мать ребёнка: Антоненко Матрёна Иосифовна

Вознесенка, Хорольский муниципальный район, Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Антоненко Матрёна Иосифовна

Смерть
Неизвестно
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