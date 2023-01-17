Антоненко Павел Андреевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866
Отец: Антоненко Андрей Фёдорович
Мать: Антоненко Фёкла
Рождение ребёнка
28.09.1901
Сын: Антоненко Андрей Павлович
Мать ребёнка: Антоненко Матрёна Иосифовна
Вознесенка, Хорольский муниципальный район, Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно