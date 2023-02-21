Харитонова Наталья Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.01.1899
Дочь: Афанасия Фёдоровна
Отец ребёнка: Харитонов Фёдор Семёнович
дер. МалоБабарыкино
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Харитонов К
Отец ребёнка: Харитонов Фёдор Семёнович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно