Харитонова Наталья Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харитонова Наталья Игнатьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.01.1899

Дочь: Афанасия Фёдоровна

Отец ребёнка: Харитонов Фёдор Семёнович

дер. МалоБабарыкино
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Харитонов К

Отец ребёнка: Харитонов Фёдор Семёнович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Харитонов Фёдор Семёнович

Смерть
Неизвестно
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