Щербакова (Бабичева) Наталья Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербакова (Бабичева) Наталья Семёновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

Муж

1908 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Бабичева Ксения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щербаков Яков Федосеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щербаков Яков Федосеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шербаков Николай Яковлевич

Отец ребёнка: Щербаков Яков Федосеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щербаков Яков Федосеевич

Смерть
Неизвестно
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