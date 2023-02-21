Щербакова (Бабичева) Наталья Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Бабичева Ксения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Щербаков Яков Федосеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Щербаков Яков Федосеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шербаков Николай Яковлевич
Отец ребёнка: Щербаков Яков Федосеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно