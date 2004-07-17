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Suss Siim

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.07.2004

Пол

Мужской

Отец

Мать

1973 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.2004

Отец: Suss Tarmo

Мать: Jõerand Rita