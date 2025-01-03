Жаворонков Косма Кузьма Васильевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Жаворонков Косма Кузьма Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жаворонкова Евдокия Космина

Мать ребёнка: Жаворонкова Анна Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жаворонкова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
21.03.1904 ст.

Сын: Жаворонков Василий Кузьмич

Мать ребёнка: Жаворонкова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
11.12.1906 ст.

Дочь: Жаворонкова Анастасия Кузьминична

Мать ребёнка: Жаворонкова Анна Васильевна

Смерть
Неизвестно

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