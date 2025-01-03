Жаворонков Косма Кузьма Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жаворонкова Евдокия Космина
Мать ребёнка: Жаворонкова Анна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.03.1904 ст.
Сын: Жаворонков Василий Кузьмич
Мать ребёнка: Жаворонкова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
11.12.1906 ст.
Дочь: Жаворонкова Анастасия Кузьминична
Мать ребёнка: Жаворонкова Анна Васильевна
Смерть
Неизвестно