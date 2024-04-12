Горбунова (Сорокина) Татьяна Лаврентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбунова (Сорокина) Татьяна Лаврентьевна

Место рождения

Рушиново, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

07.01.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1885

Отец: Сорокин Лаврентий Косьмич

Мать: Сорокина Улиания Евфимовна

Рушиново, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Крещение
08.01.1885
Вашка, Переславский муниципальный район, Ярославская область
д. Рушиново кр. сын Григорий Платонов кр. девица Наталья Платонова Фомины
Рождение ребёнка
11.12.1904

Дочь: Сорокина Анастасия

Отец ребёнка: не указан

Рушиново, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горбунов Иоанн Ефремович

Вашка, Переславский муниципальный район, Ярославская область
по ж: Ярославской губернии, Ростовского уезда, д. Каменка крестьянин Ефим Беляев д. Рушиново крестьянин Николай Горбунов по н: д. Рушиново крестьяне Иван Лаврентьевич Сорокин и Григорий Сорокин
Смерть
Неизвестно
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