Горбунова (Сорокина) Татьяна Лаврентьевна
Место рождения
Дата рождения07.01.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1885
Крещение
08.01.1885
д. Рушиново кр. сын Григорий Платонов кр. девица Наталья Платонова Фомины
Рождение ребёнка
11.12.1904
Дочь: Сорокина Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
по ж: Ярославской губернии, Ростовского уезда, д. Каменка крестьянин Ефим Беляев д. Рушиново крестьянин Николай Горбунов по н: д. Рушиново крестьяне Иван Лаврентьевич Сорокин и Григорий Сорокин
Смерть
Неизвестно