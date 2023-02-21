Лифинцова (Сороковых) Светлана Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.12.1958
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1958
Отец: не указан
Рождение ребёнка
08.09.1980
Дочь: Тимофеева Яна Валентиновна
Отец ребёнка: Коробов Валентин Вячеславович
Шахты, город Шахты, Ростовская область
Рождение ребёнка
18.02.1991
Сын: Лифинцов Максим Валерьевич
Отец ребёнка: Лифинцов Валерий Юрьевич