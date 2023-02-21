Лифинцова (Сороковых) Светлана Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лифинцова (Сороковых) Светлана Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.12.1958

Пол

Женский

Добавил:

ЯТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1958

Отец: не указан

Мать: Сороковых Нина Васильевна

Рождение ребёнка
08.09.1980

Дочь: Тимофеева Яна Валентиновна

Отец ребёнка: Коробов Валентин Вячеславович

Шахты, город Шахты, Ростовская область
Рождение ребёнка
18.02.1991

Сын: Лифинцов Максим Валерьевич

Отец ребёнка: Лифинцов Валерий Юрьевич

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