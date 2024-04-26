Кокорина Настасья Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815 ст.
Дата смерти30.09.1893 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1839 ст.
Сын: Кокорин Григорий Степанович
Отец ребёнка: Кокорин Степан Кондратьевич
Рождение ребёнка
1848 ст.
Отец ребёнка: Кокорин Степан Кондратьевич
Рождение ребёнка
1851 ст.
Дочь: Кирякова (Кокорина) Анна Степановна
Отец ребёнка: Кокорин Степан Кондратьевич
Смерть
30.09.1893 ст.