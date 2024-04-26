Кокорина Настасья Васильева 1815 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Кокорина Настасья Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815 ст.

Дата смерти

30.09.1893 ст.

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кокорин Степан Кондратьевич

Филипповка, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1839 ст.

Сын: Кокорин Григорий Степанович

Отец ребёнка: Кокорин Степан Кондратьевич

Филипповка, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1848 ст.

Сын: Кокорин Петр Степанович

Отец ребёнка: Кокорин Степан Кондратьевич

Филипповка, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1851 ст.

Дочь: Кирякова (Кокорина) Анна Степановна

Отец ребёнка: Кокорин Степан Кондратьевич

Филипповка, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
30.09.1893 ст.
Филипповка, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

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