Иванов Сергей
Место рождения
Дата рождения06.09.1912
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1912
Отец: Иванов Петр
Мать: Евдокия
Бракосочетание
24.09.1932
Жена: Иванова Елена
Рождение ребёнка
19.09.1933
Дочь: Дягилева Анна
Мать ребёнка: Иванова Елена
Рождение ребёнка
10.06.1935
Рождение ребёнка
17.09.1937
Дочь: Клавдия
Мать ребёнка: Иванова Елена
Рождение ребёнка
24.11.1940
Рождение ребёнка
15.12.1942
Рождение ребёнка
01.12.1946
Рождение ребёнка
03.01.1950
Рождение ребёнка
07.12.1952
Сын: Иванов Федор
Мать ребёнка: Иванова Елена
Рождение ребёнка
12.01.1959
Работа или профессия
Неизвестно
Член рев комиссии колхоза имени Калинина в 1942 году
Образование
Неизвестно
3 класса в 1938 году.. в 1942 году указано высшее образование
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно