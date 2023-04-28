Иванов Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Сергей

Место рождения

Даниловка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

06.09.1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1864 г.р.

Жена

Между 1912 и 1913 г.р.

Дети

1933 г.р.
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1937 г.р.
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Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1912

Отец: Иванов Петр

Мать: Евдокия

Даниловка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
24.09.1932

Жена: Иванова Елена

Рождение ребёнка
19.09.1933

Дочь: Дягилева Анна

Мать ребёнка: Иванова Елена

Даниловка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
10.06.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванова Елена

Даниловка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
17.09.1937

Дочь: Клавдия

Мать ребёнка: Иванова Елена

Даниловка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
24.11.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванова Елена

Даниловка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
15.12.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванова Елена

Даниловка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.12.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванова Елена

Даниловка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
03.01.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванова Елена

Даниловка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
07.12.1952

Сын: Иванов Федор

Мать ребёнка: Иванова Елена

Даниловка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
12.01.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванова Елена

Даниловка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Работа или профессия
Неизвестно
Член рев комиссии колхоза имени Калинина в 1942 году
Образование
Неизвестно
3 класса в 1938 году.. в 1942 году указано высшее образование
Смерть
Неизвестно
Даниловка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Похороны
Неизвестно
Даниловка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
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