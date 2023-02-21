Чернышова Татьяна Зотовна
Место рожденияРоссия, Тульская область, Крапивинский район, деревня Бегино
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия, Тульская область, Крапивинский район, деревня Бегино
Рождение ребёнка
08.10.1918
Дочь: Чернышова Пелагея Викторовна
Отец ребёнка: Чернышов Виктор Сергеевич
Россия, Тульская область, Крапивинский район, деревня Бегино
Смерть
Неизвестно