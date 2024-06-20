Шестоперов Федор Фролович
мужской, родился 15.06.1928
умер 29.09.1995
ОтецШестоперов (Симеонов) Фрол Яковлевич1898 г.р.
МатьШестоперова (Наумова) Пелагея Васильевна1899 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1928
Рождение ребёнка
20.11.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шестоперова (Скрипкина) Надежда (Анастасия) Никитична
Рождение ребёнка
17.06.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шестоперова (Скрипкина) Надежда (Анастасия) Никитична
г. Рязань
Смерть
29.09.1995