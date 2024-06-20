Шестоперов Федор Фролович 15.06.1928 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шестоперов Федор Фролович

Автор
ЕМ
Меркуданова Е.

мужской, родился 15.06.1928

умер 29.09.1995

Отец
Шестоперов (Симеонов) Фрол Яковлевич1898 г.р.
Мать
Шестоперова (Наумова) Пелагея Васильевна1899 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1928

Отец: Шестоперов (Симеонов) Фрол Яковлевич

Мать: Шестоперова (Наумова) Пелагея Васильевна

Рождение ребёнка
20.11.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шестоперова (Скрипкина) Надежда (Анастасия) Никитична

Рождение ребёнка
17.06.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шестоперова (Скрипкина) Надежда (Анастасия) Никитична

г. Рязань

Смерть
29.09.1995

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