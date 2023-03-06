(Сотникова) Людмила Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сотников Фёдор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.10.1999
Дочь: Надежда Вениаминовна
Отец ребёнка: Саратов Вениамин Александрович
Рождение ребёнка
07.07.2004
Дочь: Варвара Вениаминовна
Отец ребёнка: Саратов Вениамин Александрович
Бракосочетание
Неизвестно