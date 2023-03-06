(Сотникова) Людмила Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сотникова) Людмила Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сотников Фёдор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.10.1999

Дочь: Надежда Вениаминовна

Отец ребёнка: Саратов Вениамин Александрович

Рождение ребёнка
07.07.2004

Дочь: Варвара Вениаминовна

Отец ребёнка: Саратов Вениамин Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Саратов Вениамин Александрович

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