Амбросенков Василий Евфимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Амбросенков Василий Евфимович

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Место рождения

Степаньки, Микулинская волость, Оршанский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Степаньки, Микулинская волость, Оршанский уезд
Рождение ребёнка
28.12.1910

Сын: Амбросенков Константин Васильевич

Мать ребёнка: Амбросенкова Ольга Ивановна

Степаньки, Микулинская волость, Оршанский уезд
Рождение ребёнка
1910 или 1912

Сын: Амбросенков Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Амбросенкова Ольга Ивановна

Степаньки, Микулинская волость, Оршанский уезд
Смерть
Неизвестно
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