Амбросенков Василий Евфимович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.12.1910
Сын: Амбросенков Константин Васильевич
Мать ребёнка: Амбросенкова Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
1910 или 1912
Сын: Амбросенков Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Амбросенкова Ольга Ивановна
Смерть
Неизвестно