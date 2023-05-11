Мандригеля Николай Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.01.1957
Дочь: Иванченко Надежда Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Первая Жена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно