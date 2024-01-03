Быков Павел Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1821 и 1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1821 и 1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья Филипповна
Рождение ребёнка
06.08.1858
Мать ребёнка: Агафья Филипповна
Кульшит, Куженерский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
Неизвестно