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Быков Павел Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1821 и 1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Между 1820 и 1821 г.р.

Дети

Добавил:

VD
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1821 и 1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Филипповна

Рождение ребёнка
06.08.1858

Сын: Быков Лаврентий Павлович

Мать ребёнка: Агафья Филипповна

Кульшит, Куженерский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
Неизвестно

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