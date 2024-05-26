Андреев Тимофей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАндреев Тимофей Иванович

Андреев Тимофей Иванович

Место рождения

Забошное, Армизонский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Андреев Иван Никитич

Мать: Андреева Анна Васильевна

Забошное, Армизонский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андреева Соломонида Федоровна

Рождение ребёнка
05.03.1882

Дочь: Андреева Василиса Тимофеевна

Мать ребёнка: Андреева Соломонида Федоровна

Забошное, Армизонский муниципальный район, Тюменская область
Восприемники д.Ср.Чирков Александр Михайлов и д.Шабалинской Матрона Ивашкина
Рождение ребёнка
14.05.1885

Сын: Яковлев Константин Тимофеевич

Мать ребёнка: Андреева Соломонида Федоровна

Забошное, Армизонский муниципальный район, Тюменская область
восприемники с.Шабалинского Георгий Федорович Изюмкин и д.Забочной солдатская жена Марфа Акимовна Андреева
Рождение ребёнка
21.10.1886

Сын: Андреев Дмитрий Тимофеевич

Мать ребёнка: Андреева Соломонида Федоровна

Забошное, Армизонский муниципальный район, Тюменская область
восприемники Роман Евсеевич Бухарин и Акулина Федоровна Чебыкина
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Андреева Ульяна Тимофеевна

Мать ребёнка: Андреева Соломонида Федоровна

Забошное, Армизонский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
20.01.1894

Сын: Андреев Савватей Тимофеевич

Мать ребёнка: Андреева Соломонида Федоровна

Забошное, Армизонский муниципальный район, Тюменская область
восприемники с.Шабалинского Георгий Федорович Изюмкин и Акилина Федоровна Изюмкина
Рождение ребёнка
31.08.1896

Сын: Андреев Симон Тимофеевич

Мать ребёнка: Андреева Соломонида Федоровна

Забошное, Армизонский муниципальный район, Тюменская область
восприемники Василий Игнатьевич Андреев и Христина Федоровна Петрова
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.