Андреев Тимофей Иванович
Место рождения
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Андреев Иван Никитич
Мать: Андреева Анна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.03.1882
Дочь: Андреева Василиса Тимофеевна
Мать ребёнка: Андреева Соломонида Федоровна
Восприемники д.Ср.Чирков Александр Михайлов и д.Шабалинской Матрона Ивашкина
Рождение ребёнка
14.05.1885
Сын: Яковлев Константин Тимофеевич
Мать ребёнка: Андреева Соломонида Федоровна
восприемники с.Шабалинского Георгий Федорович Изюмкин и д.Забочной солдатская жена Марфа Акимовна Андреева
Рождение ребёнка
21.10.1886
Сын: Андреев Дмитрий Тимофеевич
Мать ребёнка: Андреева Соломонида Федоровна
восприемники Роман Евсеевич Бухарин и Акулина Федоровна Чебыкина
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Андреева Ульяна Тимофеевна
Мать ребёнка: Андреева Соломонида Федоровна
Рождение ребёнка
20.01.1894
Сын: Андреев Савватей Тимофеевич
Мать ребёнка: Андреева Соломонида Федоровна
восприемники с.Шабалинского Георгий Федорович Изюмкин и Акилина Федоровна Изюмкина
Рождение ребёнка
31.08.1896
Мать ребёнка: Андреева Соломонида Федоровна
восприемники Василий Игнатьевич Андреев и Христина Федоровна Петрова
Смерть
Неизвестно