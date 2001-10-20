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Вашкевич Иосиф Викторович

Место рождения

Ставище, Белоручская волость, Минский уезд

Дата рождения

19.07.1923

Дата смерти

20.10.2001

Пол

Мужской

Отец

Между 1882 и 1886 г.р.

Мать

Между 1888 и 1892 г.р.

Жена

1930 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1923

Отец: Вашкевич Виктор Каэтанович

Мать: Вашкевич Грося Викторовна

Ставище, Белоручская волость, Минский уезд
Бракосочетание
Около 1951

Жена: Washkevich Фаина Андрэева

Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Washkevich Фаина Андрэева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Washkevich Фаина Андрэева

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
20.10.2001
Минск, Минск
Похороны
Неизвестно
Великие Кривичи, Воложинский район, Минская область
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