Вашкевич Иосиф Викторович
Место рождения
Дата рождения19.07.1923
Дата смерти20.10.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1923
Бракосочетание
Около 1951
Рождение ребёнка
1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Washkevich Фаина Андрэева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Washkevich Фаина Андрэева
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
20.10.2001
Минск, Минск
Похороны
Неизвестно
Великие Кривичи, Воложинский район, Минская область