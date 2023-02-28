Извекова (Извекова (Антипова) Антипова) Екатерина Борисовна
Место рождения
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: Антипов Борис
Мать: не указана
Бракосочетание
23.01.1911
Супруг(-а): Екатерина Борисовна Извекова (Антипова)
Рождение ребёнка
26.02.1912
Сын: Извеков Порфирий Андреевич
Отец ребёнка: Извеков Андрей Львович
Рождение ребёнка
18.12.1913
Сын: Извеков Григорий Андреевич
Отец ребёнка: Извеков Андрей Львович
Рождение ребёнка
22.03.1915
Дочь: Лидия Андреевна
Отец ребёнка: Извеков Андрей Львович
Рождение ребёнка
17.09.1917
Сын: Извеков Константин Андреевич
Отец ребёнка: Извеков Андрей Львович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно