Высоцкая (не известно) не известно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1864 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1864 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1884 ст.
Отец ребёнка: Высоцкий Наум известно
хутор между Забелье и Городцом, Бочейковская волость, Витебский уезд, Витебская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Высоцкий Василий Наумович
Отец ребёнка: Высоцкий Наум известно
хутор между Забелье и Городцом, Бочейковская волость, Витебский уезд, Витебская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Высоцкий Наум известно
хутор между Забелье и Городцом, Бочейковская волость, Витебский уезд, Витебская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Смерть
Неизвестно