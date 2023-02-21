Высоцкая (не известно) не известно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Высоцкая (не известно) не известно

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1864 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1864 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1884 ст.

Сын: Высоцкий Марк Наумович

Отец ребёнка: Высоцкий Наум известно

хутор между Забелье и Городцом, Бочейковская волость, Витебский уезд, Витебская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Высоцкий Василий Наумович

Отец ребёнка: Высоцкий Наум известно

хутор между Забелье и Городцом, Бочейковская волость, Витебский уезд, Витебская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Высоцкий Егор Наумович

Отец ребёнка: Высоцкий Наум известно

хутор между Забелье и Городцом, Бочейковская волость, Витебский уезд, Витебская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Высоцкий Наум известно

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Смерть
Неизвестно
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