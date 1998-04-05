Богданович (Цивина) Лидия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданович (Цивина) Лидия Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.01.1929

Дата смерти

05.04.1998

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1929

Отец: Цивин Петр Евдакимович

Мать: Кофтун Агафья Матвеевна

Рождение ребёнка
23.07.1955

Дочь: Смирнова Нина Александровна

Отец ребёнка: Богданович Александр Францович

Рождение ребёнка
08.02.1957

Дочь: Каранчук Светлана Александровна

Отец ребёнка: Богданович Александр Францович

Рождение ребёнка
07.03.1961

Дочь: Ковалева Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Богданович Александр Францович

Рождение ребёнка
22.06.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Богданович Александр Францович

Смерть
05.04.1998
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