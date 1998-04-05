Богданович (Цивина) Лидия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.01.1929
Дата смерти05.04.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1929
Отец: Цивин Петр Евдакимович
Мать: Кофтун Агафья Матвеевна
Рождение ребёнка
23.07.1955
Дочь: Смирнова Нина Александровна
Отец ребёнка: Богданович Александр Францович
Рождение ребёнка
08.02.1957
Дочь: Каранчук Светлана Александровна
Отец ребёнка: Богданович Александр Францович
Рождение ребёнка
07.03.1961
Дочь: Ковалева Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Богданович Александр Францович
Рождение ребёнка
22.06.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Богданович Александр Францович
Смерть
05.04.1998