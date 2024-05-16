Яковлева Клавдия Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1870
Рождение ребёнка
1871
Сын: Яковлев Григорий Михайлович
Отец ребёнка: Яковлев Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
1873
Отец ребёнка: Яковлев Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
1880
Сын: Яковлев Александр Михайлович
Отец ребёнка: Яковлев Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Яковлева Мария Михайловна
Отец ребёнка: Яковлев Михаил Андреевич
Смерть
Неизвестно