Яковлева Клавдия Алексеевна 1852 — найти родственников по фамилии на Familio
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Яковлева Клавдия Алексеевна

Место рождения

Перевоз, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Перевоз, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1870

Муж: Яковлев Михаил Андреевич

Перевоз, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1871

Сын: Яковлев Григорий Михайлович

Отец ребёнка: Яковлев Михаил Андреевич

Перевоз, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1873

Сын: Яковлев Иван Михайлович

Отец ребёнка: Яковлев Михаил Андреевич

Перевоз, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1880

Сын: Яковлев Александр Михайлович

Отец ребёнка: Яковлев Михаил Андреевич

Перевоз, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Яковлева Мария Михайловна

Отец ребёнка: Яковлев Михаил Андреевич

Перевоз, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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