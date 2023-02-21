Стрельников Исай Алексеевич
Место рожденияТифлисская губерния Борчалинский уезд селение Воронцовка
Дата рождения1896
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Стрельников Алексей Иванович
Мать: не указана
Тифлисская губерния Борчалинский уезд селение Воронцовка
Рождение ребёнка
1914
Сын: Стрельников Павел Исаевич
Мать ребёнка: не указана
Тифлисская губерния Борчалинский уезд селение Воронцовка
Смерть
1942
Армянская ССР Калининский район село Калинино