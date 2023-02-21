Стрельников Исай Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтрельников Исай Алексеевич

Стрельников Исай Алексеевич

avatar

Место рождения

Тифлисская губерния Борчалинский уезд селение Воронцовка

Дата рождения

1896

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Стрельников Алексей Иванович

Мать: не указана

Тифлисская губерния Борчалинский уезд селение Воронцовка
Рождение ребёнка
1914

Сын: Стрельников Павел Исаевич

Мать ребёнка: не указана

Тифлисская губерния Борчалинский уезд селение Воронцовка
Смерть
1942
Армянская ССР Калининский район село Калинино
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close