Саранчина (Агафонова) Инна Валериановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смерти1976
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Упоминание
Неизвестно
Монтвид А.Э. Я вспоминаю... Санкт-Петербург, 1996 г. - 205с. | Мемуары. | Редактор Ключанов Л.А. | Техническое редактирование и компьютерная верстка Н.Н. Петровой и Е.А. Морозовой. | Отпе... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Врач-стоматолог
Рождение ребёнка
07.01.1910 ст.
Дочь: Саранчина Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Саранчин Михаил Михайлович
Бракосочетание
14.02.1910 ст.
Церковь Александра Невского при управлении протопресвитера Армии и Флота, г. Санкт-Петербург, Российская империя
ЦГИА СПб - Центральный Государственный Исторический Архив С-Петербурга | Фонд 19, Опись 128, Дело 1192, лл.58-94об: Метрическая книга церкви Александра Невского при доме протопресвитера Армии и Флота.... Показать все
Рождение ребёнка
05.12.1911 ст.
Дочь: Саранчина Галина Михайловна
Отец ребёнка: Саранчин Михаил Михайлович
Развод
До 1937
Смерть
1976