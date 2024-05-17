Саранчина (Агафонова) Инна Валериановна 1889 — найти родственников по фамилии на Familio
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Саранчина (Агафонова) Инна Валериановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

1976

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Агафонов Валериан Константинович

Мать: Агафонова (Величкина) Лидия Андреевна

Упоминание
Неизвестно
Монтвид А.Э. Я вспоминаю... Санкт-Петербург, 1996 г. - 205с. | Мемуары. | Редактор Ключанов Л.А. | Техническое редактирование и компьютерная верстка Н.Н. Петровой и Е.А. Морозовой. | Отпе... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Врач-стоматолог
Рождение ребёнка
07.01.1910 ст.

Дочь: Саранчина Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Саранчин Михаил Михайлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
14.02.1910 ст.

Муж: Саранчин Михаил Михайлович

Церковь Александра Невского при управлении протопресвитера Армии и Флота, г. Санкт-Петербург, Российская империя
ЦГИА СПб - Центральный Государственный Исторический Архив С-Петербурга | Фонд 19, Опись 128, Дело 1192, лл.58-94об: Метрическая книга церкви Александра Невского при доме протопресвитера Армии и Флота.... Показать все
Рождение ребёнка
05.12.1911 ст.

Дочь: Саранчина Галина Михайловна

Отец ребёнка: Саранчин Михаил Михайлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Развод
До 1937

Муж: Саранчин Михаил Михайлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
1976
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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