Сердюкова Анастасия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сердюкова Анастасия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1897

Сын: Сердюк Фёдор Алексеевич

Отец ребёнка: Сердюк Алексей Филиппович

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Сердюк Алексей Филиппович

Рождение ребёнка
1905

Сын: Сердюк Пётр Алексеевич

Отец ребёнка: Сердюк Алексей Филиппович

Нестеровка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сердюк Алексей Филиппович

Смерть
Неизвестно
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