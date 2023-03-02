Сердюкова Анастасия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1897
Отец ребёнка: Сердюк Алексей Филиппович
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Сердюк Алексей Филиппович
Рождение ребёнка
1905
Отец ребёнка: Сердюк Алексей Филиппович
Нестеровка
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно