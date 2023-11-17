Митрофанова Любовь Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.07.1920
Дочь: Струнина Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Митрофанов Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
30.06.1923
Дочь: Машкина Руфина Григорьевна
Отец ребёнка: Митрофанов Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
1927
Сын: Митрофанов Виктор Григорьевич
Отец ребёнка: Митрофанов Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
30.09.1928
Дочь: Митрофанова Ия Григорьевна
Отец ребёнка: Митрофанов Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
07.07.1932
Дочь: Колесова Вея Григорьевна
Отец ребёнка: Митрофанов Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
30.04.1933
Дочь: Рыжова Александра Григорьевна
Отец ребёнка: Митрофанов Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
03.01.1937
Сын: Митрофанов Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Митрофанов Григорий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно