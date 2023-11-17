Митрофанова Любовь Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митрофанова Любовь Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.07.1920

Дочь: Струнина Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Митрофанов Григорий Васильевич

Рождение ребёнка
30.06.1923

Дочь: Машкина Руфина Григорьевна

Отец ребёнка: Митрофанов Григорий Васильевич

Еремино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1927

Сын: Митрофанов Виктор Григорьевич

Отец ребёнка: Митрофанов Григорий Васильевич

Еремино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
30.09.1928

Дочь: Митрофанова Ия Григорьевна

Отец ребёнка: Митрофанов Григорий Васильевич

Еремино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
07.07.1932

Дочь: Колесова Вея Григорьевна

Отец ребёнка: Митрофанов Григорий Васильевич

Еремино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
30.04.1933

Дочь: Рыжова Александра Григорьевна

Отец ребёнка: Митрофанов Григорий Васильевич

Еремино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
03.01.1937

Сын: Митрофанов Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Митрофанов Григорий Васильевич

Еремино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Митрофанов Григорий Васильевич

Смерть
Неизвестно
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