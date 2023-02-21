Ильченко Геннадий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИльченко Геннадий Иванович

Ильченко Геннадий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1920 г.р.

Мать

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ильченко Иван Дмитриевич

Мать: Ильченко Антонина

Рождение ребёнка
1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности